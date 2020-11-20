Джим Курье поделился мнением, кто из «Большой тройки» выиграет больше мэйджоров

Экс-первая ракетка мира американец Джим Курье поделился мнением относительно того, кто из «Большой тройки» сможет выиграть большее число мэйджоров.

«Я думаю, что Новак выиграет больше турниров «Большого шлема», чем два других теннисиста. Надаль, я полагаю, будет вторым в этом соревновании. Федерер тоже может быть в гонке. Он был так близок к победе на Уимблдоне в прошлом году. Но не будем забывать, что выиграл турнир именно Новак», — приводит слова Курье Tennis365.

Напомним, сербский теннисист Новак Джокович выиграл 17 турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль — по 20.



За свою 12-летнюю профессиональную карьеру, завершившуюся в 2000 году, Курье выиграл 23 титула на турнирах АТР, в том числе четыре трофея соревнований серии «Большого шлема».

На протяжении 48 недель Джим занимал первую строчку в рейтинге АТР. Также в активе Курье две победы в Кубке Дэвиса в составе команды США (1992 и 1995).