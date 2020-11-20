Надаль обыграл Циципаса и встретится с Медведевым в полуфинале итогового турнира ATP

На центральном корте стадиона «О2 – Арена» в Лондоне (Великобритания) состоялся матч групповой стадии между 34-летним испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, занимающим второе место в рейтинге АТР, и 22-летним представителем Греции Стефаносом Циципасом (4-е место рейтинга АТР).
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась победой Надаля в трёх сетах – 2:1 (6:4, 4:6, 6:2).
Надаль 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8 (50%). На счету его оппонента 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3 (67%). По общему количеству выигранных очков – 83-67 в пользу Надаля.
Благодаря этой победе Рафаэль Надаль занял 2-е место в турнирной таблице группы и вышел в полуфинал, в котором встретится с 24-летним представителем России Даниилом Медведевым.
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