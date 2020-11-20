Рублёв — о сезоне: выиграл больше турниров, чем за всю предыдущую жизнь

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою дебютную победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне, а также поделился мнением о том, как сложился для него текущий сезон. В третьем туре группового этапа соревнований он обыграл австрийца Доминика Тима — 6:2, 7:5.

«Я благодарен за всё, что произошло со мной в этом сезоне. В этом году я выиграл больше турниров, чем за всю мою жизнь. Есть ещё множество аспектов игры, которые я могу улучшить. Это будет главной целью моей предсезонной подготовки. Сейчас я действительно очень заряжен на то, чтобы довести мой теннис до совершенства. Например, нужно поработать над моей игрок в защите, среди топ-игроков я один из худших в этом компоненте», — приводит слова Рублёва Atptour.