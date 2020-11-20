Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, чего он ждёт от матча с первой ракеткой России Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового чемпионата АТР.
«Стать полуфиналистом на последнем турнире года очень важно для меня. Я действительно очень рад этому и с нетерпением жду матча с Медведевым. Тут всегда очень сложно играть, против лучших теннисистов мира. Чаще всего мы приезжаем сюда немного уставшими, ведь это конец сезона. Но в этом году всё по-другому. Я просто рад оказаться в полуфинале и надеюсь сделать всё возможное», — цитирует Надаля официальный сайт Итогового чемпионата.
Вторая ракетка мира Надаль обыграл прошлогоднего чемпиона турнира грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 4:6, 6:2, тем самым обеспечив себе участие в плей-офф турнира. В полуфинальном матче Надаль сразится с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
- 20 ноября 2020
-
10:12
-
09:39
-
05:44
-
01:47
-
01:06
-
01:06
-
00:03
- 19 ноября 2020
-
23:24
-
21:59
-
21:08
-
19:42
-
18:37
-
17:29
-
16:52
-
15:53
-
14:00
-
13:02
-
12:46
-
11:36
-
11:12
-
10:48
-
09:53
-
09:29
-
09:17
-
08:30
-
06:00
-
05:12
-
03:07
-
02:54
-
01:01
-
00:35
- 18 ноября 2020
-
23:22
-
22:08
-
21:27
-
21:08