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Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым

Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, чего он ждёт от матча с первой ракеткой России Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

«Стать полуфиналистом на последнем турнире года очень важно для меня. Я действительно очень рад этому и с нетерпением жду матча с Медведевым. Тут всегда очень сложно играть, против лучших теннисистов мира. Чаще всего мы приезжаем сюда немного уставшими, ведь это конец сезона. Но в этом году всё по-другому. Я просто рад оказаться в полуфинале и надеюсь сделать всё возможное», — цитирует Надаля официальный сайт Итогового чемпионата.

Вторая ракетка мира Надаль обыграл прошлогоднего чемпиона турнира грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 4:6, 6:2, тем самым обеспечив себе участие в плей-офф турнира. В полуфинальном матче Надаль сразится с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Надаль добрался до Медведева. Первая полуфинальная пара на Итоговом турнире уже известна
В последнем матче группового этапа Надаль одолел прошлогоднего чемпиона Циципаса и за выход в финал поборется с российским теннисистом.
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