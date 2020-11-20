Циципас — о матче с Надалем: очень разочарован своей игрой

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о своей игре в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в третьем туре Итогового чемпионата АТР.

«Честно говоря, я не совсем понял, что именно пытался сделать в игре против Рафы. Пытался играть слишком агрессивно. Я упустил много шансов взять важные очки и при этом не ответил борьбой на отличную игру Надаля на задней линии.

Мне следовало быть терпеливее и умнее на корте, но этого не случилось. Подача была не так эффективна, как ей следовало быть. Полноценно не присутствовал на корте и очень разочарован своей игрой. Но такова жизнь", — приводит слова Циципаса официальный сайт соревнований.

Циципас закончил выступление на Итоговом чемпионате АТР, проиграв второй ракетке мира Рафаэлю Надалю последний матч группового этапа со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Из группы «Лондон-2020», в которой выступал греческий теннисист, в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Стефанос Циципас — прошлогодний победитель Итогового чемпионата.