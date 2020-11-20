«Пожелайте мне удачи в бою!» Светлана Кузнецова выложила новое фото

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме» и поделилась мнением о предсезонной подготовке.
Фото можно увидеть в «инстаграме» Кузнецовой.
«Чёткий режим сна, питания и тренировок. После отдыха, скажу честно, не самое лёгкое дело снова входить в жёсткий режим. Признаюсь, немного лень, но ничего – #режимспорт и полный вперёд.
Вчера, тренируясь и вспоминая, как было хорошо на отдыхе, думала: «Когда же всё это закончится?!» Тем самым поймала себя на мысли, что уже года три часто говорила: это моя последняя предсезонка, и осталось совсем чуть-чуть. Улыбаюсь себе — насколько же я профессиональна в самообмане…
Но на моё удивление пока всё идёт достаточно легко, если можно так сказать. Моё тело уже адаптировалось и решило — ему никуда не деться к 20-й предсезонке (посчитала, что примерно столько за свою профессиональную карьеру было подготовительных периодов). Так что «пожелайте мне удачи в бою», как пел мною любимый Виктор Цой", — написала Кузнецова под постом.
Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова сейчас располагается на 36-й строчке в обновлённом рейтинге WTA.
- 20 ноября 2020
-
12:10
-
10:45
-
10:12
-
09:39
-
05:44
-
01:47
-
01:06
-
01:06
-
00:03
- 19 ноября 2020
-
23:24
-
21:59
-
21:08
-
19:42
-
18:37
-
17:29
-
16:52
-
15:53
-
14:00
-
13:02
-
12:46
-
11:36
-
11:12
-
10:48
-
09:53
-
09:29
-
09:17
-
08:30
-
06:00
-
05:12
-
03:07
-
02:54
-
01:01
-
00:35
- 18 ноября 2020
-
23:22
-
22:08