«Пожелайте мне удачи в бою!» Светлана Кузнецова выложила новое фото

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме» и поделилась мнением о предсезонной подготовке.

Фото можно увидеть в «инстаграме» Кузнецовой.

«Чёткий режим сна, питания и тренировок. После отдыха, скажу честно, не самое лёгкое дело снова входить в жёсткий режим. Признаюсь, немного лень, но ничего – #режимспорт и полный вперёд.

Вчера, тренируясь и вспоминая, как было хорошо на отдыхе, думала: «Когда же всё это закончится?!» Тем самым поймала себя на мысли, что уже года три часто говорила: это моя последняя предсезонка, и осталось совсем чуть-чуть. Улыбаюсь себе — насколько же я профессиональна в самообмане…

Но на моё удивление пока всё идёт достаточно легко, если можно так сказать. Моё тело уже адаптировалось и решило — ему никуда не деться к 20-й предсезонке (посчитала, что примерно столько за свою профессиональную карьеру было подготовительных периодов). Так что «пожелайте мне удачи в бою», как пел мною любимый Виктор Цой", — написала Кузнецова под постом.

Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова сейчас располагается на 36-й строчке в обновлённом рейтинге WTA.