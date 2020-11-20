Доминик Тим поздравил Андрея Рублёва с потрясающим сезоном

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим поздравил Андрея Рублёва с окончанием рекордного для россиянина сезона.

«Какой потрясающий сезон! Поздравляю, Андрей Рублёв», — написал Тим в своём «инстаграме».

27-летний австриец выиграл US Open в сезоне-2020, что стало его первой победой на турнирах серии «Большого шлема». Тим также участвовал в трёх финалах мэйджоров: «Ролан Гаррос» в 2018-м и в 2019-м годах и в финале Australian Open сезона-2020. Доминик Тим в последнем матче на Итоговом чемпионате АТР проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 2:6 5:7, но всё равно пробился в плей-офф турнира.

Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона-2020, выиграв 41 матч и 5 титулов в мужском туре. Одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата, Рублёв вылетел с соревнований.