Доминик Тим поздравил Андрея Рублёва с потрясающим сезоном

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим поздравил Андрея Рублёва с окончанием рекордного для россиянина сезона.
«Какой потрясающий сезон! Поздравляю, Андрей Рублёв», — написал Тим в своём «инстаграме».
27-летний австриец выиграл US Open в сезоне-2020, что стало его первой победой на турнирах серии «Большого шлема». Тим также участвовал в трёх финалах мэйджоров: «Ролан Гаррос» в 2018-м и в 2019-м годах и в финале Australian Open сезона-2020. Доминик Тим в последнем матче на Итоговом чемпионате АТР проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 2:6 5:7, но всё равно пробился в плей-офф турнира.
Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона-2020, выиграв 41 матч и 5 титулов в мужском туре. Одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата, Рублёв вылетел с соревнований.
- 20 ноября 2020
-
14:02
-
12:10
-
10:45
-
10:12
-
09:39
-
05:44
-
01:47
-
01:06
-
01:06
-
00:03
- 19 ноября 2020
-
23:24
-
21:59
-
21:08
-
19:42
-
18:37
-
17:29
-
16:52
-
15:53
-
14:00
-
13:02
-
12:46
-
11:36
-
11:12
-
10:48
-
09:53
-
09:29
-
09:17
-
08:30
-
06:00
-
05:12
-
03:07
-
02:54
-
01:01
-
00:35
- 18 ноября 2020
-
23:22