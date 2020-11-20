Доминик Тим прокомментировал поражение в матче с Андреем Рублёвым на ATP Finals

Третья ракетка мира Доминик Тим рассказал о своих впечатлениях от матча с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате АТР.
«Было трудно сохранить тот заряд, что был со мной в первых двух матчах. Я хотел сыграть на все 100% своих возможностей, но первые две игры были довольно трудными. Каждый раз, когда ты не играешь тут на 110%, у тебя нет никаких шансов против кого-либо из этих ребят.
Конечно, после матчей с Циципасом и Надалем у меня не было этих 110%. Я был достаточно мотивирован, ведь 200 очков рейтинга — это гигантская мотивация. Но стоит отметить, что этот турнир один из самых сложных, ведь тут играют восемь лучших игроков мира, так что нужно быть готовым больше, чем просто на 100%", — цитирует Тима официальный сайт турнира.
27-летний австриец досрочно вышел в полуфинал соревнований после побед над греком Стефаносом Циципасом и испанцем Рафаэлем Надалем. В противостоянии с восьмой ракеткой мира Рублёвым Тим уступил со счётом 2:6 5:7.
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