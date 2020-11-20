Мария Шарапова опубликовала фотографии с «предсезонки»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала фотографию, которую подписала в шуточной форме.
«Предсезонка», — написала Шарапова в своём «твиттере».
Фотографию можно увидеть в «твиттере» Шараповой
Российская теннисистка за свою спортивную карьеру побеждала в пяти турнирах серии «Большого шлема», став обладательницей так называемого «карьерного шлема», так как она выиграла все четыре элитных турнира в разные годы. Победительница 36 турниров WTA в одиночном разряде и трёх турниров в парном разряде. Серебряная призёрка Олимпийских игр и победительница Итогового чемпионата WTA в 2004 году.
Шарапова является одним из лидеров по рекламных заработкам среди спортсменов планеты. 26 февраля 2020 года она объявила о завершении спортивной карьеры.
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