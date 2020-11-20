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Мария Шарапова опубликовала фотографии с «предсезонки»

Мария Шарапова опубликовала фотографии с «предсезонки»
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала фотографию, которую подписала в шуточной форме.

«Предсезонка», — написала Шарапова в своём «твиттере».

Фотографию можно увидеть в «твиттере» Шараповой

Российская теннисистка за свою спортивную карьеру побеждала в пяти турнирах серии «Большого шлема», став обладательницей так называемого «карьерного шлема», так как она выиграла все четыре элитных турнира в разные годы. Победительница 36 турниров WTA в одиночном разряде и трёх турниров в парном разряде. Серебряная призёрка Олимпийских игр и победительница Итогового чемпионата WTA в 2004 году.

Шарапова является одним из лидеров по рекламных заработкам среди спортсменов планеты. 26 февраля 2020 года она объявила о завершении спортивной карьеры.

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