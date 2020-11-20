Давыденко — о призовых в теннисе: проблема присутствует везде

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко поделился мыслями о призовых на теннисных турнирах.

«Сейчас эта проблема везде. И я считаю, что нужно всем играть турниры. Я понимаю, что игрокам неприятно, что когда ты выигрываешь турнир, то зарабатываешь, как будто за второй или третий круг. Но сейчас мотивация идёт уже не в сторону призовых, а в сторону рейтинга, потому что очки надо набирать, очки надо зарабатывать. Да, заработал там, например, 25 тысяч долларов за турнир, который выиграл, а должен был условно 125 тысяч заработать. Но ты получил те же самые очки – допустим 250.

И тут уже неважно, какой призовой фонд. Эти 250 очков помогают тебе подниматься в рейтинге. А если ты держишься высоко в рейтинге, то ты понимаешь, что ты сеяный на «Большом шлеме», ты попадаешь на все «Мастерсы». А на «Большом шлеме» и «Мастерсе» призовые уже большие. Туда надо стремиться, там надо играть и выигрывать. Сейчас самое важное – собирать очки и держаться в рейтинге как можно выше", — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.