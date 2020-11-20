Источник: юниорский Australian Open в январе 2021 года не состоится

Юниорский Australian Open не состоится в январе, но, возможно, пройдёт позднее в 2021 года, сообщили несколько независимых источников.

«Юниорский Australian Open будет перенесён на конец 2021 года из-за ограничений на поездки, установленных Министерством внутренних дел Австралии», — сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Маркос Зугасти.

«Юниорский Australian Open пока отменён, но есть надежда, что турнир состоится позже в 2021 году. До апреля в Австралии не будет турниров ITF среди юниоров», — подтвердила освещающая юниорский теннис Колетт Левис.

Открытый чемпионат Австралии среди взрослых теннисистов запланирован на 18-31 января 2021 года. Однако пока не до конца ясно, на каких условиях. Ранее стало известно, что игроки, которые прибудут на австралийские турниры, должны быть помещены на двухнедельный карантин. Также появилась информация, что начало теннисного сезона может быть отложено из-за решения правительства Австралии не впускать спортсменов в страну в декабре.