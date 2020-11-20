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Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, обыграв Зверева

Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, обыграв Зверева
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В заключительном матче группового этапа первая ракетка мира Джокович нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Джокович 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Зверев подал 12 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу Джоковича.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Александр Зверев на Итоговом турнире в Лондоне.

В полуфинале Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Вторую полуфинальную пару составили россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Токио-1970
20 ноября 2020, пятница. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Надаль добрался до Медведева. Первая полуфинальная пара на Итоговом турнире уже известна
В последнем матче группового этапа Надаль одолел прошлогоднего чемпиона Циципаса и за выход в финал поборется с российским теннисистом.
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