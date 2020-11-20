Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, обыграв Зверева

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В заключительном матче группового этапа первая ракетка мира Джокович нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Джокович 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Зверев подал 12 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу Джоковича.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Александр Зверев на Итоговом турнире в Лондоне.
В полуфинале Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Вторую полуфинальную пару составили россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
- 20 ноября 2020
-
19:02
-
18:28
-
17:23
-
16:45
-
16:32
-
16:24
-
16:24
-
16:18
-
14:59
-
14:02
-
12:10
-
10:45
-
10:12
-
09:39
-
05:44
-
01:47
-
01:06
-
01:06
-
00:03
- 19 ноября 2020
-
23:24
-
21:59
-
21:08
-
19:42
-
18:37
-
17:29
-
16:52
-
15:53
-
14:00
-
13:02
-
12:46
-
11:36
-
11:12
-
10:48
-
09:53
-
09:29