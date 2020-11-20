Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, обыграв Зверева

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В заключительном матче группового этапа первая ракетка мира Джокович нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Джокович 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Зверев подал 12 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу Джоковича.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Александр Зверев на Итоговом турнире в Лондоне.

В полуфинале Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Вторую полуфинальную пару составили россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.