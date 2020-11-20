Собкин: матч со Шварцманом, с точки зрения полуфинала, для Медведева стоит поперёк горла

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказал мнение о предстоящем полуфинале Итогового турнира АТР, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Не всё так просто и для Медведева, и для Надаля. С Надалем нельзя отсиживаться в обороне, но у него есть уязвимые места. Надеюсь, что Медведев с тренером внимательно изучили соперника.

Медведев подходит фаворитом? На основании чего? Надаль стоит выше. Да, он никогда не выигрывал этот турнир, в зале он не так опасен, как на земле. Но Надаль — это вторая ракетка мира, Даня — пока четвёртая.

Здесь можно ожидать любой исход. Не забывайте, что у Надаля есть день отдыха, у Медведева этого не будет. А сегодняшний матч, с точки зрения полуфинала, для Дани стоит поперёк горла. Он ему не нужен, лучше бы потренировался, отдохнул. Играет Медведев сегодня поздно, это тоже не будет плюсом», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В заключительном матче в группе «Токио» Медведев встретится с аргентинцем Диего Шварцманом. Встреча начнётся в 23:00 мск. Этот матч уже ничего не решает, так как Медведев досрочно вышел в полуфинал с первого места в группе, а Шварцман потерял шансы на продолжение борьбы за победу на турнире.