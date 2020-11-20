Игроки топ-4 рейтинга АТР сыграют в полуфинале Итогового турнира впервые за 16 лет
Четыре сильнейших теннисиста мира по итогам года вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР впервые с 2004 года и лишь во второй раз – с 1990 года.
В полуфиналах соревнований в Лондоне в 2020 году сыграют серб Новак Джокович (1-я ракетка мира) и австриец Доминик Тим (3), испанец Рафаэль Надаль (2) и россиянин Даниил Медведев (4).
В 2004 году полуфиналистами были швейцарец Роджер Федерер (1), американец Энди Роддик (2), австралиец Ллейтон Хьюитт (3) и россиянин Марат Сафин (4).
В 1990 году – швед Стефан Эдберг (1), немец Борис Беккер (2), чех Иван Лендл (3) и американец Андре Агасси (4).
Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю и не сможет защитить титул.
Надаль добрался до Медведева. Первая полуфинальная пара на Итоговом турнире уже известна
В последнем матче группового этапа Надаль одолел прошлогоднего чемпиона Циципаса и за выход в финал поборется с российским теннисистом.
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