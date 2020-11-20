Игроки топ-4 рейтинга АТР сыграют в полуфинале Итогового турнира впервые за 16 лет

Четыре сильнейших теннисиста мира по итогам года вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР впервые с 2004 года и лишь во второй раз – с 1990 года.

В полуфиналах соревнований в Лондоне в 2020 году сыграют серб Новак Джокович (1-я ракетка мира) и австриец Доминик Тим (3), испанец Рафаэль Надаль (2) и россиянин Даниил Медведев (4).

В 2004 году полуфиналистами были швейцарец Роджер Федерер (1), американец Энди Роддик (2), австралиец Ллейтон Хьюитт (3) и россиянин Марат Сафин (4).

В 1990 году – швед Стефан Эдберг (1), немец Борис Беккер (2), чех Иван Лендл (3) и американец Андре Агасси (4).

Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю и не сможет защитить титул.