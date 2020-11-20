Полуфинал Итогового чемпионата АТР Медведев — Надаль: 21 ноября, начало — в 23:00 мск

Стало известно расписание полуфинальных матчей на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне, которые состоятся 21 ноября. Первыми на корт в одиночном разряде выйдут серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Их встреча начнётся в 17 часов по московскому времени, после окончания парного полуфинала Уэсли Колхоф/Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина).

Полуфинал, в котором россиянин Даниил Медведев встретится со второй ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем, начнётся в 23 мск, после окончания матча Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания).

Напомним, в полуфинале Итогового турнира впервые с 2004 года сыграют четыре сильнейших теннисиста по итогам года. Представитель России выступит на этой стадии соревнований впервые с 2009 года.