Медведев одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР, обыграв Шварцмана

Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР. В заключительном матче в группе «Токио» Медведев нанёс поражение дебютанту соревнований аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Медведев подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Шварцман ни разу не подал навылет, избежал ошибок на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.
Медведев в пятый раз обыграл Шварцмана в официальных матчах, аргентинец ни разу не выигрывал у россиянина.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Даниил Медведев – Диего Шварцман на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.
Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа. Шварцман потерпел три поражения.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
В полуфинале Медведев, досрочно вышедший в полуфинал с первого места в группе, сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, ставшим вторым в группе «Лондон».
- 21 ноября 2020
-
01:00
-
00:30
- 20 ноября 2020
-
23:05
-
22:13
-
19:41
-
19:24
-
19:02
-
18:28
-
17:23
-
16:45
-
16:32
-
16:24
-
16:24
-
16:18
-
14:59
-
14:02
-
12:10
-
10:45
-
10:12
-
09:39
-
05:44
-
01:47
-
01:06
-
01:06
-
00:03
- 19 ноября 2020
-
23:24
-
21:59
-
21:08
-
19:42
-
18:37
-
17:29
-
16:52
-
15:53
-
14:00
-
13:02