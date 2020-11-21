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Медведев одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР, обыграв Шварцмана

Медведев одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР, обыграв Шварцмана
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР. В заключительном матче в группе «Токио» Медведев нанёс поражение дебютанту соревнований аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Медведев подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Шварцман ни разу не подал навылет, избежал ошибок на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.

Медведев в пятый раз обыграл Шварцмана в официальных матчах, аргентинец ни разу не выигрывал у россиянина.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Даниил Медведев – Диего Шварцман на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.

Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа. Шварцман потерпел три поражения.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Токио-1970
20 ноября 2020, пятница. 23:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман

В полуфинале Медведев, досрочно вышедший в полуфинал с первого места в группе, сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, ставшим вторым в группе «Лондон».

Надаль добрался до Медведева. Первая полуфинальная пара на Итоговом турнире уже известна
В последнем матче группового этапа Надаль одолел прошлогоднего чемпиона Циципаса и за выход в финал поборется с российским теннисистом.
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