Шварцман: горжусь сезоном, но выступить на Итоговом хочется снова

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился эмоциями после завершения выступлений на Итоговом турнире АТР в Лондоне. На групповом этапе он проиграл три матча из трёх проведённых.



«Я горжусь проведённым сезоном, но в то же время я ощущаю, что могу быть лучше, играть более сильно. Мне снова хочется сыграть на Итоговом турнире. Впрочем, я понимаю, что для завоевания очередной путёвки в Лондон мне нужно прогрессировать», — цитирует Шварцмана официальный сайт соревнований.



На групповом этапе Шварцман поочерёдно проиграл сербу Новаку Джоковичу, немцу Александру Звереву и россиянину Даниилу Медведеву. В полуфинал ATP Finals пробились Джокович, Медведев, Рафаэль Надаль из Испании и грек Стефанос Циципас.

