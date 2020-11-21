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Шварцман: горжусь сезоном, но выступить на Итоговом хочется снова

Шварцман: горжусь сезоном, но выступить на Итоговом хочется снова
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился эмоциями после завершения выступлений на Итоговом турнире АТР в Лондоне. На групповом этапе он проиграл три матча из трёх проведённых.

«Я горжусь проведённым сезоном, но в то же время я ощущаю, что могу быть лучше, играть более сильно. Мне снова хочется сыграть на Итоговом турнире. Впрочем, я понимаю, что для завоевания очередной путёвки в Лондон мне нужно прогрессировать», — цитирует Шварцмана официальный сайт соревнований.

На групповом этапе Шварцман поочерёдно проиграл сербу Новаку Джоковичу, немцу Александру Звереву и россиянину Даниилу Медведеву. В полуфинал ATP Finals пробились Джокович, Медведев, Рафаэль Надаль из Испании и грек Стефанос Циципас.

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