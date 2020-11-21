«Никогда не говори „никогда“. Возняцки допустила возобновление карьеры

Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки, завершившая карьеру в начале 2020 года, допустила теоретическое возвращение в спорт.



«Открытый чемпионат США смотрела по телевизору и вообще не ощущала, что должна быть там, играть на турнире. Возможно, это связано с условиями — «пузырь», отсутствие зрителей. Конечно, люблю теннис, но люблю его на полных стадионах.



Сейчас не думаю о возвращении, но порой в жизни случаются и более невероятные вещи. Никогда не говори „никогда“. Сейчас, впрочем, хочу пожить спокойной жизнью», — цитирует Возняцки Marca.



Последним турниром Каролины стал Открытый чемпионат Австралии. Одной из причин завершения датчанкой карьеры стал ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.