«Никогда не говори „никогда“. Возняцки допустила возобновление карьеры

Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки, завершившая карьеру в начале 2020 года, допустила теоретическое возвращение в спорт.
«Открытый чемпионат США смотрела по телевизору и вообще не ощущала, что должна быть там, играть на турнире. Возможно, это связано с условиями — «пузырь», отсутствие зрителей. Конечно, люблю теннис, но люблю его на полных стадионах.
Сейчас не думаю о возвращении, но порой в жизни случаются и более невероятные вещи. Никогда не говори „никогда“. Сейчас, впрочем, хочу пожить спокойной жизнью», — цитирует Возняцки Marca.
Последним турниром Каролины стал Открытый чемпионат Австралии. Одной из причин завершения датчанкой карьеры стал ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.
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