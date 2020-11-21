Джокович: победа Тима на US Open сняла с него давление. Теперь он играет ещё лучше

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира АТР, где его соперником станет австриец Доминик Тим.



«На прошлогоднем турнире мы играли с Домиником и я проиграл ему на решающем тай-брейке. Был настоящий триллер. Очень уважаю Доминика, его игру, его трудовую этику, Нико Массу и всю его команду. Они все очень скромные ребята.



Тим выиграл турнир „Большого шлема“, что стало для него огромным импульсом. Думаю, он больше не ощущает давления, это помогает ему более свободно играть в теннис. Наверное, теперь он играет даже лучше.



В концовке сезона не чувствую себя истощённым, как это бывало ранее. Тем не менее эмоционально игра в теннис утомила не только меня. Конечно же речь об условиях, в которых нам приходится соревноваться», — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.



В параллельном полуфинале турнира встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель России Даниил Медведев.