Джокович: все последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира АТР, в котором его соперником станет австриец Доминик Тим.



«Все наши последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер, марафон. Для примера можно взять пятисетовик в финале Australian Open 2020. Впереди очередной матч с Домиником, и я в ожидании тяжелейшей встречи.



Доминик в прекрасной форме, ему нравится играть в Лондоне. Не стоит забывать прошлогодний турнир, где он дошёл до финала, обыграв меня и Федерера на пути», — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.



В параллельном полуфинале турнира встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель России Даниил Медведев.

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