Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: все последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер

Джокович: все последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира АТР, в котором его соперником станет австриец Доминик Тим.

«Все наши последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер, марафон. Для примера можно взять пятисетовик в финале Australian Open 2020. Впереди очередной матч с Домиником, и я в ожидании тяжелейшей встречи.

Доминик в прекрасной форме, ему нравится играть в Лондоне. Не стоит забывать прошлогодний турнир, где он дошёл до финала, обыграв меня и Федерера на пути», — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.

В параллельном полуфинале турнира встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель России Даниил Медведев.

Джокович: победа Тима на US Open сняла с него давление. Теперь он играет ещё лучше
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020