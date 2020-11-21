Джокович: все последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер
Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира АТР, в котором его соперником станет австриец Доминик Тим.
«Все наши последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер, марафон. Для примера можно взять пятисетовик в финале Australian Open 2020. Впереди очередной матч с Домиником, и я в ожидании тяжелейшей встречи.
Доминик в прекрасной форме, ему нравится играть в Лондоне. Не стоит забывать прошлогодний турнир, где он дошёл до финала, обыграв меня и Федерера на пути», — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.
В параллельном полуфинале турнира встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель России Даниил Медведев.
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