Медведев — о матче с Надалем: прошлогодний финал US Open вспоминать не буду

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира АТР, в котором его соперником станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.



«Буду ли вспоминать прошлогодний финал US Open (Медведев проиграл Надалю в пяти сетах. — Прим. „Чемпионата“). Честно говоря, нет. Разве что поразмышляю над ним в плане тактики, попытаюсь вспомнить какие-то моменты. Тогда я почти выиграл, но не удержал преимущество. Как бы то ни было, впереди новый матч, прошло уже больше года.



Пусть весь теннисный мир и знает, кто такой Рафаэль Надаль, нужно сказать, что все игроки постепенно меняются. Думаю, он изменил некоторые вещи в своей игре, а я — в своей. Исходя из этого каждый новый матч превращается в новую, отдельную историю. Особенно на Итоговом турнире, где, даже если обыграл игрока в группе, далеко не факт, что сможешь повторить успех в финальном матче с ним же», — цитирует Медведева пресс-служба соревнований.

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