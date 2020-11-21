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Медведев — Надаль. Текстовая трансляция полуфинального матча на Итоговом турнире ATP

Медведев — Надаль. Текстовая трансляция полуфинального матча на Итоговом турнире ATP
Теннис / ATP 0

Сегодня, 21 ноября, состоится полуфинальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне. На корт выйдут четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и второй номер рейтинга АТР из Испании Рафаэль Надаль. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

По личным встречам впереди Надаль, он трижды обыграл Медведева в официальных матчах. Даниил ни разу не выигрывал у Рафаэля.

Теннисисты провели по три матча на турнире. Медведев одержал три победы, не проиграв при этом ни одного сета (Зверев, Джокович, Шварцман). Надаль дважды выиграл (Рублёв, Циципас), проиграв при этом Доминику Тиму.

В параллельном полуфинале серб Новак Джокович встретится с Домиником Тимом из Австрии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Надаль в Лондоне.

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