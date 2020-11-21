Южный: Медведев по турниру понравился больше, но это не гарантирует победу над Надалем

Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира АТР, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем из Испании.



«Считаю, что Даниил в хорошем состоянии подойдет к матчу с Надалем. В карьере россиянина было много разных встреч, есть большой опыт игры на таких стадиях. Итоговый турнир ничем не отличается от любого серьёзного матча на „Большом шлеме“ и других соревнованиях.



На турнире Даниил мне понравился чуть больше, но это не гарантирует ему победы над испанцем. Вчерашний матч Даниила никак не скажется на состоянии. Всё же была не самая тяжёлая встреча. Спортсмен спокойно успеет восстановиться», — цитирует Южного «Р-Спорт».