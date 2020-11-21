Рублёв: на Итоговом каждый матч важный, идёт давление. Я с эмоциями справиться не смог

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв подвёл итоги дебютного выступления на Итоговом турнире ATP.
«Немножко неожиданно, что завершаю сезон на восьмом месте в рейтинге. Что касается Итогового турнира, то здесь собрались все лучшие игроки мира. С первых матчей — ответственность. Каждый матч важный, идёт давление. Нервничал в игре с Надалем, не смог справиться с эмоциями. Это нормально — все мы живые люди. Чувствовал, что есть уровень, чтобы бороться с такими игроками. Хотелось завязать борьбу, но переволновался. Из-за этого проиграл подачу, опустились руки. Психологически не справился. Но этот опыт поможет мне в дальнейшем. Чем больше буду играть с топ-игроками, тем увереннее буду себя чувствовать», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».
На групповом этапе соревнований уроженец Москвы одержал одну победу в трёх матчах. Матч с Надалем Андрей проиграл со счётом 3:6, 4:6. Выиграть Рублёву удалось лишь у австрийца Доминика Тима — 6:2, 7:5.
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