Australian Open 2021 может быть перенесён на апрель

Проведение Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в установленные ранее сроки находится под большим вопросом. Как сообщает The Age, по причине пандемии коронавируса мэйджор может быть перенесён на апрель.



По информации источника, близкому к организаторам турнира, решение о переносе соревнований может быть принято в ближайшие 72 часа. Рассматривается возможность переноса АО на апрель, когда на территории Европы начинается грунтовый сезон.



По планам организаторов, Открытый чемпионат Австралии должен был стартовать 18 января. Перед этим игроки должны были провести двухнедельный карантин на территории материка. В теории теннисисты должны были прибыть в Австралию ещё в середине декабря, пройти карантин и уже к АО подойти в полной готовности.



По последней информации, правительство Австралии фактически запретило спортсменам прибывать в страну до начала января. Более точные даты не известны. Таким образом, нахождение на карантине и последующая подготовка к турниру становится крайне затруднительной. Australian Open может стать первым турниром в сезоне, а игроки будут готовиться к нему на корте фактически несколько дней.