Дмитриева – об игре Медведева: он получает удовольствие от тенниса

Знаменитая советская теннисистка Анна Дмитриева поделилась мнением об успехах российского теннисиста Даниила Медведева. Также Дмитриева дала комментарий по предстоящему полуфинальному поединку в рамках Итогового турнира ATP между Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Даня весьма прибавил. Его уверенность в собственных силах возвращается на наших глазах. Причём это происходит с каждым матчем. Конечно, можно говорить о том, что матч со Шварцманом ничего не решал. Но эта встреча показала, что Медведев играет не только комбинационно, но и мощно.
Мне кажется, что он сам получает удовольствие от своего тенниса. Очень приятно, что он оказался единственным участником, победившим во всех матчах и не отдавшим ни сета. Но обольщаться не надо: соперники по плей-офф у него очень серьёзные. Против Надаля нужно действовать активно и жёстко и в то же время изобретательно. Мы же увидели, что Рафа может проигрывать», — приводит слова Дмитриевой GoTennis.
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