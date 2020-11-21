Дмитриева – об игре Медведева: он получает удовольствие от тенниса

Знаменитая советская теннисистка Анна Дмитриева поделилась мнением об успехах российского теннисиста Даниила Медведева. Также Дмитриева дала комментарий по предстоящему полуфинальному поединку в рамках Итогового турнира ATP между Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.



«Даня весьма прибавил. Его уверенность в собственных силах возвращается на наших глазах. Причём это происходит с каждым матчем. Конечно, можно говорить о том, что матч со Шварцманом ничего не решал. Но эта встреча показала, что Медведев играет не только комбинационно, но и мощно.



Мне кажется, что он сам получает удовольствие от своего тенниса. Очень приятно, что он оказался единственным участником, победившим во всех матчах и не отдавшим ни сета. Но обольщаться не надо: соперники по плей-офф у него очень серьёзные. Против Надаля нужно действовать активно и жёстко и в то же время изобретательно. Мы же увидели, что Рафа может проигрывать», — приводит слова Дмитриевой GoTennis.

Три победы из трёх! Медведев вышел в плей-офф Итогового чемпионата ATP без поражений Только россиянин смог выиграть на групповом этапе все свои поединки. Но уже в субботу его ждёт встреча с Надалем в полуфинале.