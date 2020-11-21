Даниил Медведев рассказал о шансах победить на Итоговом турнире в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о шансах выиграть ATP Finals в Лондоне.
«Когда борьбу продолжают четыре человека, твои шансы равны 25%. Да, я показал хороший результат в Париже и здесь, поэтому некоторые считают меня фаворитом. Однако не секрет, что в теннисе сложно что-то предугадать. Титул может достаться любому из нас.
Что касается моей игры, то в прошлом году я провёл шесть финалов. В этом году тоже показываю отличный теннис. Получаю удовольствие от каждой минуты на корте и надеюсь продлить это ощущение до воскресенья, точнее до понедельника», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
Напомним, сегодня 21 ноября, Даниил в полуфинале Итогового турнира ATP встретится c испанцем Рафаэлем Надалем. Матч начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль.
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