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Тим стал первым финалистом Итогового турнира ATP

Тим стал первым финалистом Итогового турнира ATP
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинале со счётом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) Тим нанёс поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

Тим 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Джокович подал 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не сумел воспользоваться тремя шансами взять подачу Тима.

В финале Тим встретится с победителем второй полуфинальной игры, в которой сыграют россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль.

Представитель России выступит на этой стадии соревнований впервые с 2009 года.

Напомним, четыре сильнейших теннисиста мира по итогам года вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР впервые с 2004 года и лишь во второй раз – с 1990 года.

Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю.

Джокович проиграл Тиму за 3 часа и не вышел в финал. Ждём матч Медведев — Надаль. LIVE
Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
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