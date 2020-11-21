Тим стал первым финалистом Итогового турнира ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинале со счётом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) Тим нанёс поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.



Тим 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Джокович подал 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не сумел воспользоваться тремя шансами взять подачу Тима.



В финале Тим встретится с победителем второй полуфинальной игры, в которой сыграют россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль.



Представитель России выступит на этой стадии соревнований впервые с 2009 года.



Напомним, четыре сильнейших теннисиста мира по итогам года вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР впервые с 2004 года и лишь во второй раз – с 1990 года.



Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю.

Джокович проиграл Тиму за 3 часа и не вышел в финал. Ждём матч Медведев — Надаль. LIVE Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».