Доминик Тим — о победе над Джоковичем в ATP Finals: это была психологическая битва

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне.
«Это была настоящая психологическая битва. Нервничал на тай-брейке во втором сете. Играть с такой легендой — нечто особенное. После титула в Нью Йорке думал, что буду более спокоен, но ошибся. Нервничал, как и прежде. Лучшие теннисисты мира играют друг с другом. Я очень счастлив. Жду финала. Сделаю всё, что смогу, чтобы выиграть титул», — сказал австриец после окончания матча в эфире Eurosport 1.
В финале Тим сыграет с победителем второй полуфинальной игры, в которой встретятся россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Рафаэль Надаль. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль.
Сегодняшняя победа Доминика над сербским теннисистом означает, что на Итоговом турнире будет новый чемпион. Все победители прошлых лет уже сошли с дистанции — Стефанос Циципас, Александр Зверев и Новак Джокович. Ни Тим, ни Надаль, ни Медведев ни разу на этом турнире не побеждали.
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