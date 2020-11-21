Рублёв и Джокович завершили сезон-2020 лидерами по победным матчам

Сегодня, 21 ноября, австрийский теннисист Доминик Тим со счётом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) одержал победу в игре с сербом Новаком Джоковичем и вышел в финал Итогового турнира ATP, который проходит в Лондоне.
В решающей игре Доминик встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Рафаэль Надаль. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль.
Отметим, что до этого Даниил ни разу не побеждал Надаля и впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP.
Поражение Джоковича означает, что сезон-2020 сразу 2 теннисиста закончили в лидерах по количеству выигранных матчей. И сам Новак, и россиянин Андрей Рублёв одержали в этом году по 41 победе.
Теннисисты, одержавшие больше всех побед в сезоне-2020:
1-2. Новак Джокович, Андрей Рублёв — по 41.
3. Стефанос Циципас — 29.
4. Александр Зверев — 28.
5. Рафаэль Надаль* — 27.
6. Даниил Медведев* — 26.
7-8. Диего Шварцман, Доминик Тим* — по 25.
* — Теннисисты продолжают борьбу на турнире.
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