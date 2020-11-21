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Рублёв и Джокович завершили сезон-2020 лидерами по победным матчам

Рублёв и Джокович завершили сезон-2020 лидерами по победным матчам
Теннис / ATP 0

Сегодня, 21 ноября, австрийский теннисист Доминик Тим со счётом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) одержал победу в игре с сербом Новаком Джоковичем и вышел в финал Итогового турнира ATP, который проходит в Лондоне.

В решающей игре Доминик встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Рафаэль Надаль. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль.

Отметим, что до этого Даниил ни разу не побеждал Надаля и впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP.

Поражение Джоковича означает, что сезон-2020 сразу 2 теннисиста закончили в лидерах по количеству выигранных матчей. И сам Новак, и россиянин Андрей Рублёв одержали в этом году по 41 победе.

Теннисисты, одержавшие больше всех побед в сезоне-2020:
1-2. Новак Джокович, Андрей Рублёв — по 41.
3. Стефанос Циципас — 29.
4. Александр Зверев — 28.
5. Рафаэль Надаль* — 27.
6. Даниил Медведев* — 26.
7-8. Диего Шварцман, Доминик Тим* — по 25.
* — Теннисисты продолжают борьбу на турнире.

Джокович проиграл Тиму за 3 часа и не вышел в финал. Ждём матч Медведев — Надаль. LIVE
Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
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