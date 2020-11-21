Джокович обратился к Тиму после поражения в полуфинале Итогового турнира

Сербский теннисист Новак Джокович на своей странице в «Твиттере» обратился к австрийцу Доминику Тиму. Сегодня, 21 ноября, серб уступил Тиму со счётом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) в игре Итогового турнира ATP в Лондоне.

«Молодец, Доминик. Ты проявил смелость, когда проигрывал на тай-брейке в третьем сете, и заслужил эту победу. Было приятно снова сыграть с тобой. Удивительный матч», — написал Новак.

Напомним, что, одержав победу над Джоковичем, Доминик гарантировал, что на ATP Finals будет новый чемпион.

Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил испанцу Рафаэлю Надалю и, таким образом, уже не сможет защитить титул.



Все теннисисты, которые выигрывали титулы на Итоговом чемпионате раньше, уже не участвуют в гонке — Александр Зверев и Новак Джокович больше не сыграют в Лондоне.



Ни россиянин Даниил Медведев, ни Надаль, которые сегодня сыграют во втором полуфинале, ни сам Тим не побеждали на Итоговом турнире. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Начало — в 23:00 мск.