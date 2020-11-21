Некоторые теннисисты могут бойкотировать Australian Open 2021 из-за жёстких ограничений

Некоторые именитые теннисисты могут бойкотировать Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2021 году, информирует The Sydney Morning Herald.



Отмечается, что многие спортсмены планировали прилететь в Австралию заранее, чтобы пройти двухнедельный карантин в отелях и одновременно тренироваться. Но правительство штата Виктория отклонило запрос. Многие теннисисты оказались крайне недовольны этим шагом.



По последним данным, правительство Австралии, по сути, запретило теннисистам прибывать в страну до начала января. Более точные даты пока не известны. Таким образом, нахождение на карантине и последующая подготовка к турниру становится крайне затруднительной. Таким образом, сам факт проведения Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в установленные ранее сроки находится под вопросом.

Australian Open 2021 может быть перенесён на апрель