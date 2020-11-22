Джокович — о выходе Тима в финал Итогового турнира: Доминик буквально забрал у меня победу

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал проигрыш в полуфинале Итогового турнира ATP. Со счётом 5:7, 7:6 (12:10), 6:7 (5:7) Новак уступил австрийцу Доминику Тиму.



«То, что он сделал при счёте 0:4 на тай-брейке, было просто нереально. Не думаю, что я играл плохо. Отдал только первые несколько мячей. Я был очень близок к победе, но Доминик буквально забрал её. Но он этого заслуживает, он сумел воспользоваться шансом», — приводит слова Джоковича Essentially Sports.



В эти минуты определяется второй финалист ATP Finals. Во втором полуфинале играет россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.

Финал Итогового чемпионата пройдёт 22 ноября.