Джокович — о выходе Тима в финал Итогового турнира: Доминик буквально забрал у меня победу
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал проигрыш в полуфинале Итогового турнира ATP. Со счётом 5:7, 7:6 (12:10), 6:7 (5:7) Новак уступил австрийцу Доминику Тиму.
«То, что он сделал при счёте 0:4 на тай-брейке, было просто нереально. Не думаю, что я играл плохо. Отдал только первые несколько мячей. Я был очень близок к победе, но Доминик буквально забрал её. Но он этого заслуживает, он сумел воспользоваться шансом», — приводит слова Джоковича Essentially Sports.
В эти минуты определяется второй финалист ATP Finals. Во втором полуфинале играет россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.
Финал Итогового чемпионата пройдёт 22 ноября.
Медведев vs Надаль. Даниил отдал 1-й сет. Но не всё потеряно. Надо поднажать! LIVE
Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
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