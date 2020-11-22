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Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира

Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинале со счётом четвёртая ракетка мира Медведев нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Медведев 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Надаль подал 3 эйса, 3 раза ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу Медведева.

В финале Даниил сыграет с Домиником Тимом, который в первом полуфинале обыграл серба Новака Джоковича.

Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа.

Напомним, четыре сильнейших теннисиста мира по итогам года вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР впервые с 2004 года и лишь во второй раз – с 1990 года.

Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2020, суббота. 23:20 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 3
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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