Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинале со счётом четвёртая ракетка мира Медведев нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.



Медведев 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Надаль подал 3 эйса, 3 раза ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу Медведева.



В финале Даниил сыграет с Домиником Тимом, который в первом полуфинале обыграл серба Новака Джоковича.



Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа.



Напомним, четыре сильнейших теннисиста мира по итогам года вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР впервые с 2004 года и лишь во второй раз – с 1990 года.



Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю.