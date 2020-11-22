Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинале со счётом четвёртая ракетка мира Медведев нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
Медведев 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Надаль подал 3 эйса, 3 раза ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу Медведева.
В финале Даниил сыграет с Домиником Тимом, который в первом полуфинале обыграл серба Новака Джоковича.
Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа.
Напомним, четыре сильнейших теннисиста мира по итогам года вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР впервые с 2004 года и лишь во второй раз – с 1990 года.
Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю.
- 22 ноября 2020
-
02:08
-
01:11
-
00:01
- 21 ноября 2020
-
22:53
-
22:21
-
21:54
-
21:18
-
20:45
-
20:17
-
19:55
-
18:44
-
18:08
-
18:00
-
17:41
-
16:57
-
16:40
-
16:24
-
14:41
-
14:33
-
14:20
-
13:14
-
12:33
-
11:56
-
10:30
-
09:45
-
09:27
-
01:00
-
00:30
- 20 ноября 2020
-
23:05
-
22:13
-
19:41
-
19:24
-
19:02
-
18:28
-
17:23