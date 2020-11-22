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Медведев прокомментировал победу над Надалем в полуфинале Итогового чемпионата АТР

Медведев прокомментировал победу над Надалем в полуфинале Итогового чемпионата АТР
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового чемпионата АТР со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

«Я чувствовал себя очень странно во втором сете, когда он подавал на матч. Мне казалось, что я делаю отличные удары, но в моей игре не было связи, и поэтому я проигрывал. Он был лучше в важные моменты, я не мог вернуться в важных эпизодах и не мог нанести хороший удар. Я решил изменить некоторые мелочи. Я чувствовал, что у меня были шансы на победу в некоторых геймах, может быть, в сете, но это не помогало, поэтому мне пришлось поменяться, и это сработало очень хорошо. Я действительно этому рад», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Видеообзор победы Медведева над Надалем в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

Даниил впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. Также Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа.

В финале Даниил сыграет с Домиником Тимом, который ранее обыграл серба Новака Джоковича.

Медведев – в финале Итогового турнира! Даниил впервые в карьере победил Рафаэля Надаля
В решающем матче в воскресенье Даниил Медведев сыграет с Домиником Тимом, который выбил из турнира Джоковича.
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