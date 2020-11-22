Медведев поделился ожиданиями от предстоящего финала с Тимом на Итоговом чемпионате АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Домиником Тимом в финале Итогового чемпионата АТР.

«Доминик сейчас играет потрясающе. Уже на US Open, когда я проиграл ему, после матча я сидел в раздевалке и подумал: «Я хорошо играл в этом матче». Но ему удалось это сделать, он выиграл свой первый турнир Большого шлема. Первые два раза на Центральном корте я здесь тренировался с ним. У нас были хорошие розыгрыши, это был действительно хороший уровень тенниса, и я сказал своему тренеру: «Он может далеко пойти здесь». Не знаю, сказал ли он то же самое… но я увижу его завтра», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Напомним, в полуфинале турнира Медведев одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа.

Видеообзор победы Медведева над Надалем в полуфинале Итогового чемпионата АТР.