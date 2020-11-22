Историческая победа Медведева и триумф Туктамышевой. Главное к утру
Победа Медведева над Надалем, поражение «Барселоны», потери очков «Зенита» и «Спартака» в РПЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира.
2. «Барселона» проиграла «Атлетико» и занимает 10-е место в таблице Примеры.
3. «Барселона» выступила с заявлением о травме Пике. Ранее игрок покинул поле в слезах.
4. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ.
5. «Сначала думайте, а потом спрашивайте». Тедеско жёстко раскритиковал вопрос журналиста.
6. «Зенит» упустил победу над «Ахматом».
7. Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в «Реал».
8. Туктамышева выиграла Гран-при России, Трусова — вне тройки призёров.
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