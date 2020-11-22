Даниил Медведев — после победы над Рафаэлем Надалем: я умею улыбаться

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на первый в карьере выход в финал Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В полуфинале уроженец Москвы сломил сопротивление второй ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля, со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
«Крутой матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра», — написал Медведев в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Даниил Медведева.
В финальном матче Даниил сыграет с представителем Австрии Домиником Тимом. Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа. Он стал третьим российским теннисистом, вышедшим в финал Итогового турнира. Ранее этого удалось достичь Евгению Кафельникову (1997 год) и Николаю Давыденко (в 2008 году играл в финале, в 2009-м — завоевал титул).
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