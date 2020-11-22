Медведев — Тим. Текстовая трансляция финального матча на Итоговом турнире ATP

Сегодня, 22 ноября, состоится финальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне. На корт выйдут четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга АТР из Австрии Доминик Тим. Начало матча запланировано на 21:00 мск.



По личным встречам впереди Тим, который трижды обыграл Медведева в официальных матчах. Даниил один выигрывал у Доминика.



Ранее теннисисты провели по четыре матча на турнире. Медведев одержал четыре победы, проиграв при этом лишь один сет (Зверев, Джокович, Шварцман, Надаль). Тим трижды выиграл (Надаль, Циципас, Джокович), проиграв при этом Андрею Рублёву.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Медведев — Тим на Итоговом турнире в Лондоне.

Медведев – в финале Итогового турнира! Даниил впервые в карьере победил Рафаэля Надаля В решающем матче в воскресенье Даниил Медведев сыграет с Домиником Тимом, который выбил из турнира Джоковича.