«Я вёл себя на корте в 10 раз хуже, чем сейчас». Медведев рассказал о знакомстве с Тимом

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о первом знакомстве с третьей ракеткой мира — Домиником Тимом. Сегодня они встретятся в финале Итогового турнира АТР в Лондоне.
«Я очень хорошо помню этот матч. Мне тогда было лет четырнадцать, мы играли на юниорском турнире в Умаге. Доминик в том году сыграл в финале юниорского «Ролан Гаррос», поэтому мы удивились тому, что он вообще приехал на тот турнир. Я же был там, исключительно чтобы заработать очки.
Он меня уничтожил — 6:2, 6:0, или что-то в этом роде. Помню, что один из розыгрышей я выиграл твинером.
Тот матч я забыл достаточно быстро, но Доминик как-то сам вспомнил его в одном из интервью. После игры он сказал, что мне нужно быть более спокойным — тогда моё будущее могло бы быть успешным. Действительно, я тогда вёл на корте себя ужасно, наверное раз в десять хуже, чем сейчас. Просто с ума сходил», — цитирует Медведева официальный сайт ATP Finals.
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