Надаль — о поиске мотивации на 2021 год: всё будет так же, как и всегда

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, завершивший сезон поражением во встрече с Даниилом Медведевым на Итоговом турнире АТР, рассказал о поиске мотивации на 2021 год.



«Всё будет так же, как и всегда. Не легче и не сложнее. Цель остаётся прежней — на каждом турнире я должен бороться за победу. Так было всегда, поэтому можно сказать что мотивация остаётся прежней.



2021 год будет очень важным. Надеюсь, я буду готов бороться за то, за что хочу бороться. Планирую очень серьёзно поработать над собой в межсезонье», — цитирует 34-летнего Надаля официальный сайт ATP Finals.



В 2020 году Рафаэль провёл 34 матча, в которых одержал 27 побед. В его активе два трофея — испанец побеждал на турнире в Акапулько (Мексика) и на Открытом чемпионате Франции.