Чесноков: видно, что Медведев устал. Не знаю, насколько он восстановится к финалу

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР. В трёх сетах россиянин обыграл Рафаэля Надаля — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
«Когда играешь против Надаля, он не позволяет делать то, что ты можешь сделать против Шварцмана. Надаль выиграл четыре гейма подряд. Казалось, что переломил ход матча и осталось сделать последнее. Из-за того что Медведев почти проиграл матч, он сыграл справа обратным кроссом навылет. А потом был розыгрыш, где ошибся Надаль. Он тоже не железный — надо держать внимание, как он делал это в четырёх геймах.
Решающий гейм был при счёте 3:3. Даня один раз обвёл по линии, мяч был практически у земли. Это просто нереально. Также при равном счёте Медведев вышел к сетке, мягко сыграл вправо Надалю, а тот не обвёл его по линии. Соперник устал, начал допускать невынужденные ошибки. При счёте 4:3 Медведев начал здорово подавать. Он понял, что все ошибки надо убирать и не думать о победе.
Было видно, что Медведев устал. Он выложился, отдал всё что было в матче с Надалем. Не знаю, насколько Даня восстановится к финалу. Хотя Тим тоже отыграл невероятный марафон против Джоковича. У четверых полуфиналистов были практически равные шансы. Тяжело говорить, кто как будет готов к финалу. По идее, если говорить о шансах, то 55 процентов — у Тима, 45 — у Дани», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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