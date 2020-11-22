Ольховский: Медведев с каждым матчем приближался к победе над Надалем

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР. В трёх сетах россиянин обыграл Рафаэля Надаля из Испании — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.



«С каждым матчем Медведев приближался к победе над Надалем. Тот факт, что Даниил проиграл первый сет, — не показатель игры. У Медведева было больше шансов сделать брейк, в розыгрыше он казался несколько интереснее, чем Надаль. В третьем сете дожал, молодец! Ключевой момент — гейм при счёте 5:4, когда Надаль подавал. Даня выиграл гейм, и это придало ему уверенности», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В финальном матче соревнований Медведев сыграет с представителем Австрии Домиником Тимом.