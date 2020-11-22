Первая ракетка России Александрова похвасталась фигурой в купальнике

Первая ракетка России Екатерина Александрова опубликовала пляжное фото из Дубая (ОАЭ).

«Последние солнечные лучи перед возвратом к холодной реальности», — подписала снимок теннисистка.

Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Александровой

26-летняя Александрова является 33-й ракеткой мира. Высшей позицией в рейтинге WTA для неё является 25-я строчка. В завершившемся сезоне россиянка завоевала свой первый титул на турнирах WTA в карьере — в финале соревнований в Шэньчжэне (Китай) она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:4.

На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Александрова дошла до полуфинала, где проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:2, 1:6, 5:7.