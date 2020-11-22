Камельзон: победа Медведева над Надалем знаковая — возраст берёт своё

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР. В трёх сетах россиянин обыграл Рафаэля Надаля из Испании — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
«Это одна из самых ярких побед Медведева в карьере. Как бы ни старался Надаль, Даниил оказался выше. Второй сет Медведев просто выиграл. Это очень знаковая победа. Асы мирового тенниса Джокович и Надаль проиграли в полуфинале, а в финал вышли ребята, стоящие после них в рейтинге. Возраст берёт даже самых титулованных спортсменов. На первом месте всегда идёт молодость.
И Тим, и Медведев проделали большую и хорошую работу. Будем наблюдать, как они разберутся между собой. Медведев набрал обороты. Хочу, чтобы мы выиграли турнир. Для федерации и страны это было бы круто. Игроки знают друг друга, они идут к пьедесталу первого игрока в мире. У Медведева есть все предпосылки стать первым игроком в мире. У него потрясающие подача, розыгрыш очка, видение композиции игры. Поздравляю нас всех с победой Медведева», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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