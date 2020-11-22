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Болгарская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах

Болгарская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах
Теннис / WTA 0

Болгарская теннисистка Александрина Найдёнова более не сможет играть в теннис на профессиональном уровне. За участие в ряде договорных матчей она получила пожизненную дисквалификацию от Tennis Integrity Unit. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Помимо отстранения от любой теннисной деятельности Найдёнова получила денежный штраф — $ 150 тыс.

В конце 2019 года Найдёнова была временно отстранена от профессиональных выступлений — тогда её лишь подозревали в участии в договорных матчах. Теперь же её вина полностью доказана.

Сообщается, что на протяжении четырёх лет Найдёнова 13 раз нарушала антикоррупционные правила. 12 из них связаны с участием в договорных матчах, ещё одно касается отказа от сотрудничества с TIU.

Лучшим результатом Александрины в рейтинге WTA является 264-я строчка.

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