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Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от финала Медведев — Тим

Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от финала Медведев — Тим
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финального матча Итогового чемпионата ATP между Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом. Встреча состоится в Лондоне сегодня, 22 ноября.

«Безусловно, у Дани очень большие шансы выиграть сегодня. Они хорошо знают друг друга. И Даня, и Доминик уже обыгрывали друг друга. Последний их матч на US Open был тяжёлым и выиграл Тим. Но Доминик провел безумно сложный матч вчера с Новаком, плюс они играют в зале. Думаю, это будет на руку Дане. В физическом плане у Дани тоже есть преимущество. Матч будет безумно тяжёлым, но у Медведева есть все шансы выиграть сегодня, чего ему и желаем», — приводит слова Рублёва Sport24.

Медведев впервые в карьере выступит в финале ATP Finals.

Финал Итогового турнира, Медведев — Тим. Россиянин бьётся в главном матче года! LIVE
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