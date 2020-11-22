Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от финала Медведев — Тим

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финального матча Итогового чемпионата ATP между Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом. Встреча состоится в Лондоне сегодня, 22 ноября.

«Безусловно, у Дани очень большие шансы выиграть сегодня. Они хорошо знают друг друга. И Даня, и Доминик уже обыгрывали друг друга. Последний их матч на US Open был тяжёлым и выиграл Тим. Но Доминик провел безумно сложный матч вчера с Новаком, плюс они играют в зале. Думаю, это будет на руку Дане. В физическом плане у Дани тоже есть преимущество. Матч будет безумно тяжёлым, но у Медведева есть все шансы выиграть сегодня, чего ему и желаем», — приводит слова Рублёва Sport24.

Медведев впервые в карьере выступит в финале ATP Finals.