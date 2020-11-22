Белорус Ивашко выиграл челленджер в Италии
Теннисист из Беларуси Илья Ивашко стал победителем турнира категории «челленджер» в Ортизеи (Италия). В финальном матче соревнований он обыграл француза Антуана Оанга — 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).
В полуфинале турнира Ивашко переиграл представителя России Аслана Карацева — 6:4, 6:4.
В 18 последних матчах Ивашко потерпел лишь два поражения. В начале ноября он дошёл до полуфинала турнира в Экентале (Германия), где проиграл американцу Себастьяну Корде. В конце октября Илья стал победителем соревнований в Стамбуле (Турция). В финале он обыграл Мартина Клижана из Словакии. Ранее он уступил канадцу Денису Шаповалову в матче второго круга турнира ATP 500 в Санкт-Петербурге, пройдя в основу через квалификацию.
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Илья Ивашко не успел вовремя вернуться из раздевалки и был наказан. Рассказываем и о других нелепых штрафах в теннисе.
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