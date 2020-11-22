Рублёв не удивился победе Медведева над Надалем и выходу в финал ATP Finals

Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР. В трёх сетах россиянин обыграл Рафаэля Надаля из Испании — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
«Конкретно матч Дани с Надалем не смотрел, но видел их в группе. Мне хватило матча против Джоковича, где Медведев превзошёл его и морально, и психологически. Безумное уважение, когда видишь, что Даня превзошёл первую ракетку мира. Они шли вровень первый сет, а потом увидел, что первая ракетка ломается.
Победе Медведева над Надалем не удивился. В последней игре были шансы обыграть. Сейчас я понимал, что играют в зале, Даня в хорошей форме, обыграл первую ракету мира. Покрытие в зале — не лучшее для Надаля. Понимал, что будет безумно сложный матч. Надаль силён психологически: вёл 6:3, 5:4 и подавал на матч, а Даня всё равно пытался бороться, не сдавался, не нервничал. И в итоге смог переломить ход матча и выиграть», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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