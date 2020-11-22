Надаль рассказал о причинах поражения в игре с Медведевым в полуфинале ATP Masters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о причинах поражения в игре с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового турнира в Лондоне.



«Давление? Я думаю, что достиг достаточно, чтобы не обращать внимание на такие вещи. Я знаю, что выиграл много матчей и достаточно турниров в ещё более сложной ситуации, чем эта. Не думаю, что дело в давлении.

Я чувствую, что сыграл плохо. Конечно, нервничать – это нормально. Но ведь каждый испытывает волнение. Это абсолютно естественно. Думаю, Даниил сыграл хорошо в нескольких эпизодах, а я допустил пару ошибок. Мелкие детали всегда имеют большое значение», — приводит слова Надаля Tennis Head.

В 2020 году Рафаэль провёл 34 матча, в которых одержал 27 побед. В его активе два трофея — испанец побеждал на турнире в Акапулько (Мексика) и на Открытом чемпионате Франции.